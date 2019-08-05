شكرا لقرائتكم الشباب يرد على بوديسكو.. ويهدده بـ"فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ردت إدارة نادي الشباب على لاعبها الروماني كونستانتين بوديسكا الذي غادر المعسكر يوم الأحد عبر بيان رسمي، مشيرة إلى أنها بصدد رفع شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وترك بوديسكو (30 عاماً) معسكر الشباب المقام حالياً في ألمانيا دون إذن مسبق من المدير الفني أو إدارة كرة القدم، قبل أن يبلغ إدارة النادي بفسخ عقده الاحترافي من طرف واحد.

Advertisements

ونشرت إدارة الشباب توضيحاً عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر" جاء فيه: حمل اللاعب بوديسكو حقائبه وغادر المعسكر عقب نهاية تدريبات يوم الأحد الصباحية وذلك خلال فترة غداء اللاعبين، دون أن يحصل على إذن مسبق من إدارة كرة القدم أو الجهاز الفني.

وزاد البيان: حصل اللاعب على كافة حقوقه المالية وليس لديه متأخرات رواتب أو مقدم عقد، ويتم معاملته بشكل احترافي مثل بقية اللاعبين، ولا يوجد سبب نظامي يسمح له بإلغاء عقده من طرف واحد.

وختمت إدارة الشباب بيانها: كلفت الإدارة محامي النادي برفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب عقب تصرفه غير المسؤول.