شكرا لقرائتكم مينيوليه ينتقل إلى كلوب بروج.. وليفربول يبحث عن حارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقل حارس المرمى سيمون مينيوليه من ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى كلوب بروج البلجيكي بعقد نهائي، ليصبح ليفربول مطالبا بالتعاقد مع حارس مرمى جديد.

ويرحل مينيوليه عن ليفربول بعد ستة أعوام قضاها ضمن صفوف الفريق وقد شارك خلالها في أكثر من 200 مباراة، كما توج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. ويعد أدريان حارس مرمى وست هام، والمتاح للانتقال في صفقة انتقال حر مرشحا للانضمام إلى ليفربول.

وفقد مينيوليه (31 عاماً) مكانه كحارس أساسي لليفربول إثر انضمام الحارس البرازيلي أليسون إلى الفريق في الصيف الماضي.

وذكر نادي ليفربول عبر موقعه على الإنترنت : لقد أثبت نفسه كعنصر مهم بالفريق من خلال تفانيه واحترافيته وأخلاقياته في العمل طوال الفترة التي قضاها هنا، مينيوليه يرحل عن الفريق وكل النادي يتمنى له التوفيق.