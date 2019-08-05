تعليق النحاس على التعاون مع حسام حسن

الموجز

قال عماد النحاس في تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس" : شرف لأي شخص أن يتواجد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بشكل عام وفي أي منصب".

وأضاف : "مصر لديها العديد من المدربين أصحاب الكفاءة ويستطيعون قيادة المنتخب في تلك المرحلة الصعبة، فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي في تلك المرحلة صعبة بكل تأكيد".

وتابع : "تعودنا أن الانجازات تكون من خلال المدرب الوطني".

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وصرح "أعتقد أن الخماسي حسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال وطارق العشري وطلعت يوسف مؤهل لقيادة منتخب مصر الفترة المقبلة".

وشدد "بالنسبة لي ارحب بالعمل مع أي مدرب منهم في منتخب مصر بمنصب المدرب العام، هم اصحاب خبرات كبيرة وكل مدرب منهم لديه مدرسة خاصة".

واختتم عماد النحاس تصريحاته قائلا "أحاول دائما أن يكون لدي تنوع في فكري التدريبي لكي أكون قريب من جميع المدارس".