ميسي يصاب في التمرين الأول قبل أقل من أسبوعين على انطلاق الليغا

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أعلن نادي برشلونة الإثنين تعرض قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية، ستبعده عن الملاعب وعن الجولة الأميركية لبطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد لليغا.

ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني في 16 آب/أغسطس خارج قواعده أمام أتلتيك بلباو.

وأورد النادي الكاتالوني أن "ميسي الذي عاود التمارين الإثنين بعد نهاية إجازته الصيفية، انسحب من الحصة لشعوره بإزعاج في ساقه اليمنى"، موضحا "الفحوص الأولية تشير الى أنه تعرض لشد من الدرجة الأولى".

وأوضح برشلونة في بيانه أن اللاعب البالغ 32 عاما "سيبقى في برشلونة ولن يرافق الفريق في جولته بالولايات المتحدة الأميركية. قدرته على العودة (الى الملاعب) ستحدد بحسب تعافيه من الإصابة".

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وعلق ميسي على إصابته بمنشور عبر حسابه على انستاغرام جاء فيه "أردت أن أبدأ (التحضير لموسم الجديد) لكن للأسف تعرضت لإصابة خلال الحصة التدريبية الأولى، ما سيبعدني عن الملاعب لبعض الوقت".

وتابع "أردت أن أكون مع الفريق ومشجعينا في الولايات المتحدة (...) لن يكون الأمر ممكنا هذه المرة، لكن سنلتقي مجددا. قبلاتي للجميع".

وأتت إصابة النجم الأرجنتيني غداة متابعته من مقاعد البدلاء فوز فريقه على أرسنال الإنكليزي 2-1 في كامب نو، في المباراة على كأس غامبر.

ووعد ميسي مشجعي النادي الكاتالوني في حفل التقديم التقليدي الذي يسبق تلك المباراة، بمحاولة "الفوز بكل شيء" في الموسم المقبل، لاسيما لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به للمرة الأخيرة عام 2015.