دي ماريا المصري يغيب عن الملاعب شهرا بعد الإصابة بقطع في غضروف الركبة

يغيب اللاعب عبد الناصر دي ماريا “لاعب المصري البورسعيدي” شهرا عن الملاعب؛ حيث يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة القادمة بعد الإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال اللقاء الودي الذي أقيم أمام فريق نادي مصر أمس بالإسماعيلية، والذي انتهى بالتعادل السلبي دون أي أهداف.

ومن المقرر أن يحتاج اللاعب إلى فترة نقاهة تستمر لمدة أسبوع بعد إجراء الجراحة، على أن يخضع بعدها لبرنامج تأهيلي يستمر لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ومن ثم ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية.

جديرا بالذكر أن المصري البورسعيدي يشارك في الكونفيدرالية الإفريقية النسخة الجديدة، وكان قد قام بقيد 23 لاعبا ضمن قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة بها في البطولات الإفريقية خلال الموسم الجديد.