إدارة الزمالك تفاوض دياز لتخفيض القيمة المالية لتدريب الأبيض

قائمة من المديرين الفنيين المرشحين لتولي مهام تدريب نادي الزمالك خلال الموسم الجديد، والتي قام مسئولو الفريق الأبيض بوضع ترتيب لها؛ حيث يأتي مدرب بيراميدز السابق “رامون دياز الأرجنتيني” في مقدمتها.

ويخوض الفارس الأبيض مفاوضات مكثفة مع دياز لتقليل القيمة المالية المطلوبة لتولي المهام الفنية للفريق بدءا من الموسم الكروي الجديد، خاصة وأن الأرجنتيني يمتلك خبرات كبيرة في الكرة المصرية بعد توليه تدريب فريق بيراميدز خلال الموسم الماضي وتحقيق نتائج طيبة، مما جعله في صدارة القائمة المطلوبة لتولي مهام الأبيض الفنية، فضلا عن النتائج الطيبة التي حققها مع العديد من الأندية الأخري التي تولي تدريبها في الشرق الأوسط.

وكان المدير الفني السابق لبيراميدز قد طلب قيمة مالية ضخمة مقارنة بالميزانية التي قام الفريق الأبيض بوضعها لمدرب الفريق الجديد، وتشهد الفترة الراهنة العديد من المحاولات والمفاوضات لتخفيض القيمة المالية لتدريب الفريق.