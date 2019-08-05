الزمالك يعلن عن موعد مباراة الإياب أمام ديكاداها الصومال

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على الثالث والعشرين من شهر أغسطس الحالي كموعد لإقامة مباراة الإياب أمام فريق ديكاداها الصومالي، ضمن منافسات دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال، والتي يشارك بها الفريق الأبيض بعد أن احتل للمركز الثاني ببطولة الدوري الممتاز النسخة الأخيرة.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الفريق الأبيض بإخطار اتحاد كرة القدم الإفريقي بموعد مباراة الإياب الذي استقر عليه جهاز الفارس الأبيض خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يتم تأكيد الموعد بشكل رسمي؛ حيث ستقام المباراة على ملعب بتروسبورت.

واستقر الفارس الأبيض على الثالث والعشرين من أغسطس لخوض لقاء الإياب بالبطولة الإفريقية، حتى يكون هناك وقت للاستعداد جيدا للقاء مصر المقاصة المقرر إقامته في الثامن والعشرين من نفس الشهر ضمن منافسات بطولة كأس مصر.