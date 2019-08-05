مدير الكرة بالأهلي يعقد جلسة مع مؤمن زكريا لتحديد مصيره مع الفريق

كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” عن عقد جلسة مع اللاعب مؤمن زكريا خلال الساعات القادمة لتحديد مصير اللاعب في الأهلي وتحديد العديد من الأمور المتعلقة بمستقبل زكريا مع الفريق الأحمر، خاصة وأن الفترة الأخيرة تشهد توترا في علاقة اللاعب بالمارد الأحمر بعد استبعاده من قائمة الفريق الإفريقية وعدم قيده بها.

وكان زكريا قد قام بنشر تدوينه على حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قام من خلالها بنقد استبعاده من القائمة الإفريقية، ومن ثم طالب اللاعب بعقد جلسة مع مدير الكرة لحسم مصيره بين صفوف المارد الأحمر من عدمه، في ظل رغبة اللاعب بالرحيل عن الفريق الأحمر بعد الاستبعاد من القائمة الإفريقية، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في التعرف على الأسباب التي أدت إلى عدم قيده بالقائمة الإفريقية للفريق.