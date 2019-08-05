تجهيزات لثلاثي الأهلي قبل مواجهة بطل جنوب السودان

يقوم مخطط الأحمال بالنادي الأهلي “أليخاندرو” بوضع برنامجا بدنيا لتجهيز ثلاثي الفريق “وليد سليمان، محمد الشناوي” وأيمن أشرف”؛ حيث يستعد الفريق لانتظام الثلاثي في مران اليوم المقرر له في السادسة مساءا على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار استعدادات المارد الأحمر لخوض لقاء الذهاب أمام بطل جنوب السودان “فريق اطلع برة” ضمن منافسات دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للمارد الأحمر قد منح ثلاثي الفريق فترة راحة إضافية بعد الانتهاء من منافسات الدوري الممتاز وخوض مباريات الختام بالبطولة أمام الزمالك والمقاولون العرب والتتويج بالبطولة، نظرا لانشغالهم بين صفوف المنتخب الوطني ببطولة أمم إفريقيا، ومن ثم المشاركة في معسكر إسبانيا، خاصة وأن الثلاثي لم يحصل على فترة راحة كافية مقارنة بزملائهم بالفريق.