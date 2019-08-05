ناصر ماهر يغيب عن تدريبات الأهلي بسبب إصابة الحوض

صرح الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي مؤكدا غياب اللاعب ناصر ماهر عن مران الفريق؛ حيث يشكو اللاعب من الإصابة في الحوض ويخضع حاليا للبرنامج التأهيلي استعدادا للمشاركة من جديد في تدريبات الفريق الجماعية بعد أن يتم التأكد من جاهزيته لذلك.

ويعاني ماهر من آلام في منطقة الحوض؛ حيث أجري بعض الفحوصات الطبية للتعرف على مدي الإصابة التي يعاني منها، بينما أكد الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب بحالة جيدة ويحتاج إلى برنامج تأهيلي لـ72 ساعة ومن ثم يمكنه العودة من جديد إلى تدريبات الفريق.

يجدر بالإشارة أن مدير الكرة بالفريق “سيد عبد الحفيظ” كان قد عقد جلسة مع طبيب الأهلي أمس، للاطمئنان على حالة اللاعبين الذين يخضعون لبرامج تأهيلية وعلاجية، وذلك في إطار الاستعداد لعودة الجميع من جديد إلى الملاعب ومشاركتهم في تدريبات الفريق الجماعية.