مصر المقاصة يطالب بإقامة مبارياته بستاد الفيوم

تلقي مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري مذكرة رسمية من إدارة فريق مصر المقاصة يطالبون فيها بإقامة مبارياتهم خلال الموسم الكروي الجديد على ملعبهم بستاد الفيوم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقر على انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز في التاسع عشر من شهر سبتمبر القادم، وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت بين رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد برئاسة عامر حسين وبين مندوبي الأندية، والتي عقدت أول أمس.

وقام مدير الكرة بنادي مصر المقاصة “وليد هويدي” بعقد جلسة مع رئيس لجنة المسابقات “عامر حسين” طالب فيها بالعودة إلى ملعبهم الأصلي بستاد الفيوم وإقامة مباريات الفريق خلال الموسم الجديد هناك، في ظل ما تعرض له الفريق خلال الموسمين الماضيين؛ حيث أن إقامة مباريات الفريق على ملاعب أخري غير ملعبه الأصلي كلف إدارة الفريق مبالغ باهظة لتأجير تلك الملاعب، فضلا عن أن ستاد الفيوم بات جاهزا للعب عليه وفقا للشروط والمواصفات التي قامت النيابة العامة لتأمين الاستادات بوضعها.