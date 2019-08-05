بلس 7sRII: رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب اهن بث مباشر كورة اون لاين الاسطورة Yalla shoot يلا شوت...

رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب اهن بث مباشر يلا شوت Koralive Ittihad كورة لايف بث مباشر الاتحاد وذوب آهن الاسطورة كورة ستار beIN كورة اون لاين بث مباشر الاتحاد يوتيوب دوري بلس AFC، يعود اليوم نادي اتحاد جدة للمباريات الرسمية في انطلاقة الموسم الجديد 2019-2020 بنكهة آسيوية حين يواجه الفريق العنيد ذوب آهن أصفهان في لقاء ذهاب الدور الاقصائي الأول في بطولة دوري أبطال آسيا دور ثمن النهائي، وتقام المباراة خارج أراضي المملكة وتحديدا في دبى بالامارات العربية المتحدة كالمعتاد.

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وقامت اللجنة الفنية والادارية بنادي اتحاد جدة بالاستقرار على استبعاد هارون كمارا وجابر عيسى من مباراة اليوم على خلفية عدم حملهما لبطاقة الهوية الوطنية والتي تنص عليها لوائح البطولة الآسيوية