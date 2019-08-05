Live بث مباشر النصر والوحدة يلا شوت Nassr مشاهدة مباراة النصر ضد الوحدة Today كورة لايف دوري أبطال...

يلا كورة متابعة مباراة النصر والوحدة اليوم، الإثنين 5 أغسطس على موعد مع دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، نادي النصر يستضيف نادي الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الستة عشر من البطولة على إستاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، ومتابعة شاملة وحصرية حول الأخبار الرياضية.

نادي النصر يسعى لتقديم موسم جيد، ولم يصل للنهائي سوى نادي النصر السعودي، حيث حصل على الوصافة مرة واحدة فقط، بينما نادي الوحدة لم يصل للنهائي من قبل، يلا شوت النصر والوحدة اليوم بدون تقطيع، تابع لايف ماتش النصر اليوم ضد الوحدة بدون تشفير.

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