نتيجة مباراة الاتحاد السعودي و ذوب آهن في دوري أبطال آسيا 2019| توقيت المباراة والقنوات الناقلة

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة الاتحاد السعودي و ذوب آهن في دوري أبطال آسيا 2019، حيث يواجه فريق اتحاد جدة السعودي اليوم الإثنين فريق ذوب آهن آصفهان في المباراة التي تقام على أرضية ملعب زعبيل بدولة الإمارات وذلك في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وسنقوم عبر موقعنا بمتابعة أحداث مباراة اليوم بين الاتحاد السعودي وذوب آهن لحظة بلحظة، فتابعونا.

نتيجة مباراة الاتحاد السعودي و ذوب آهن في دوري أبطال آسيا 2019

يدخل فريق اتحاد جدة السعودي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني التشيلي لويس سييرا برغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية حتى يتمكن من مواصلة الزحف نحو لقب البطولة، وذلك بعد الأداء السئ الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي قد صعد لدور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

Advertisements

بينما استطاع فريق ذوب آهن آصفهان أن يصل لدور ثمن النهائي بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة اتحاد جدة وذوب آهن والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة اليوم الإثنين بين فريق اتحاد جدة السعودي وفريق ذوب آهن آصفهان في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل مباراة اليوم على الهواء مباشرة عبر قناة beIN sport hd1، وكذلك عبر تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على أحداث اللقاء المعلق أحمد البلوشي.

وسنقوم عبر موقعنا بمتابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة، فتابعونا.