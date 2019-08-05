تحديد أعداد جماهير الأهلي في مباراة اطلع برة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إن النادي تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مُشجع في مباراة الفريق أمام "اطلع برة" بطل جنوب السودان، في افتتاح المشوار الإفريقي.

ويواجه الأهلي نظيره "اطلع برة" يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019-2020).

وقال مرجان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "تلقينا موافقة من الأمن على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة اطلع برة".

Advertisements

وأضاف: "ستقام المباراة في الإسكندرية بعدما أتفق الأهلي مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في الدور التمهيدي داخل مصر".

وأكمل: "أتوجه بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تأمين دخول وخروج الجماهير والحفاظ على أمنها".

وأتم المدير التنفيذي للأهلي قائلا: "ثقتنا كبيرة في وعى جماهير النادي وتشجعيها لفريقها والتزامها بالتعليمات داخل وخارج الملعب".

يذكر أن الأهلي، الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 مرات، يسعى لحصد اللقب مجددًا لأول مرة منذ 2013.