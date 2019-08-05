عمار يكشف لمصراوي: 3 أندية تريد استعارتي من الأهلي.. وهذه رغبتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف عمار حمدي، صانع ألعاب الأهلي الشاب، عن امتلاكه لثلاث عروض رسمية من أندية الاتحاد السكندري وسموحة ووادي دجلة لاستعارته موسمًا من القلعة الحمراء بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صاحب الـ20 عاما عاد للأهلي بعد انتقاله معارًا للاتحاد السكندري في يناير 2019، وخاض مع الفريق 15 مباراة بالدوري المصري، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين في أول 4 مشاركات.

وقال عمار، في تصريحات لمصراوي اليوم الاثنين: "الأندية الثلاثة قدمت عروض رسمية للأهلي، وأتمنى الموافقة على رحيلي من جديد لرغبتي في المشاركة بالمباريات بشكل مستمر وأساسي".

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وأضاف: "تحدثت مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن مصيري مع الفريق، وهناك جلسة ستجمعني به في الأيام القليلة المقبلة لحسم كل ما يتعلق بمستقبلي في الموسم القادم، وأتمنى الموافقة على إعارتي".

وعاد عمار حمدي من فترة إعارة قضاها بين صفوف الاتحاد السكندري لمدة ستة أشهر قدّم خلالها مستوى مميزًا للغاية، ونجح في التواجد مع المنتخب الوطني الأول خلال شهر مارس الماضي قبل مباراتي النيجر ونيجيريا.

يذكر أن عمار حمدي انتقل للأهلي عام 2018 قادما من نادي النصر لمدة 5 مواسم مقبلة، وكلفت الصفقة خزائن الأحمر 5 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ مماثل كمتغيرات حسب ما سيقدم اللاعب.