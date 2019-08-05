مصدر لمصراوي: مدرب ألماني ضمن المرشحين لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن دخول الألماني توماس دول، المدير الفني الأسبق لهلال السعودي ضمن دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الفترة المقبلة.

وكان رئيس الزمالك، قد قرر إقالة الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة الأخيرة من الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الممتاز النسخة الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

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وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "الألماني توماس دول، أصبح ضمن المرشحين لتدريب الزمالك".

وواصل "الإدارة تسعى لحسم الملف خلال الساعات المقبلة والتعاقد مع المدرب الجديد".

وسبق لتوماس دول، تدريب أندية هامبورج وبروسيا دورتموند وهانوفر في ألمانيا، بجانب تجربة وحيدة في الشرق الأوسط عندما تولى تدريب الهلال في 2011 حتى 2012.

وانضم توماس دول، لقائمة المرشحين لتدريب الزمالك والتي تضم الأرجنتيني رامون دياز، والفرنسي نيكولاس ديبوي، وأيضا البرتغالي جايمي باتشيكو.