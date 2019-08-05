الخليج 365 يوضح.. المواد الثلاث التي أرسلها كاف للترجي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - هادي المدني:

عاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للنظر في قضية إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما ألغت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قرار المكتب التنفيذي بإعادة المباراة.

وأرسل الاتحاد الأفريقي خطابًا إلى كل من الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي يطالبهما بالحضور إلى جلسة استماع داخل لجنة الانضباط يوم الأربعاء من أجل فتح باب جديد للإطلاع على ملف القضية ودفاع كل منهما عن المصلحة التي يراها.

واستندت لجنة الانضباط على 3 مواد من لائحتها في الخطاب المرسل من جانبهم لكل من الترجي والوداد البيضاوي على السواء، ونرصدهم فيما يلي:

المادة 82: مبادي السلوك

الاتحاد الوطني، الأندية، المسئولين والأعضاء، بالإضافة إلى اللاعبين يجب عليهم احترام مبادئ الانتماء، النزاهة، السلوك الرياضي، والأخلاق.

المادة 83: المسئولية

1- الاتحاد الوطني، الأندية، والمسئولين يتحملون مسئولية ضمان عدم اضطراب المباراة بأي شكل، سواء من خلال سلوك اللاعبين، المسئولين، الأعضاء، الجماهير أو المشاهدين (على الأخص باستخدام المواد الخطرة أو الليزر) وأي شخص أخر يقوم بأعمال خلال المباراة بطلب من الاتحاد أو النادي.

2- الاتحاد المضيف، أو النادي مسئول عن النظام والأمن سواء داخل أو حول الاستاد قبل وأثناء وبعد المباراة. ومسئول قانونًا عن أي حادث من أي نوع وخاضع لمعايير الانضباط.

3- الاتحاد الضيف أو النادي الزائر مسئول عن سلوك مجموعته الخاصة من المشجعين. الجماهير التي تحتل مساحة الضيف في الاستاد على وجه التحديد أو القطاع المخصص للجمهور الزائر داخل الاستاد، ما لم يثبت العكس.

المادة 151: تأمين استضافة المباريات

1- الاتحادات المحلية التي تنظم المباريات يتوجب عليها:

- تقييم درجة الخطر المحتملة أثناء المباريات واخبار هيئات "كاف" بالأمور التي تمثل خطورة كبيرة؛

- التوافق مع وتنفيذ قواعد الحماية القائمة (معايير فيفا وكاف، القوانين المحلية، والمواثيق الدولية) واتخاذ كل معايير الحماية وفقًا لكل الظروف قبل وأثناء وبعد المباراة؛

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- التأكيد على آمن اللاعبين والمسئولين للفريق الضيف خلال إقامتهم؛

- إبقاء السلطات المحلية على علم والتعاون معها بنشاط وفعالية؛

- ضمان الحفاظ على القانون والنظام في الملاعب والمناطق المحيطة بها بشكل مباشر ، وتنظيم المباريات بشكل صحيح.

- تأكد من أن جميع الأشياء الخطرة و الليزر غير مسموح بها في الملعب أو في المناطق المحيطة به من خلال إجراء عمليات تفتيش للجماهير.

2- تتحمل الاتحادات الوطنية مسئولية سلوك مؤيديها (خاصة فيما يتعلق بإلقاء الصواريخ واقتحام الملعب) والموظفين المساعدين.

توضيح لجنة الانضباط

أوضح مصدر من داخل لجنة الانضباط في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الإثنين أن الخطاب الذي أعلن الترجي التونسي استلامه نسخة منه، أُرسل هو نفسه للوداد المغربي أيضًا.

وتابع: "حتى الآن لا توجد اتهامات موجهة لطرف دون الأخر، ويوم الأربعاء ستكون هناك جلسة استماع للطرفين ولن تكون من أجل توجيه الاتهام لأحدهما."

وأضاف: "سوف ندرس كل المستندات والتقارير المتاحة بالنسبة لنا من أجل إصدار قرار بشأن الموقف، وسوف نعتمد على تقرير حكم المباراة في اتخاذ قرارنا النهائي."

وجاء قرار لجنة الانضباط بالاعتماد على تقرير حكم المباراة باكاري جاساما بعدما كان المكتب التنفيذي قد اتخذ قراره بشأن إعادة المباراة معتمدًا على تقرير المراقب فقط.