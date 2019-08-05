رسميا.. "أغلى مدافع في التاريخ".. ماجواير إلى مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن التعاقد مع هاري ماجواير، مدافع فريق ليستر سيتي، ليواصل تدعيماته القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي عن توقيع المدافع الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 26 عامًا على عقد يمتد لست سنوات مقبلة، مع خيار التمديد لسنة إضافية.

ولم يعلن النادي عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير إنجليزية كشفت أن ماجواير انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وكان الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ساوثهامبتون السابق قد انتقل إلى صفوف ليفربول مطلع عام 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في التاريخ، قبل أن تحطم صفقة ماجواير الرقم القياسي.

وانتقل ماجواير إلى صفوف ليستر سيتي في صيف عام 2017، قادمًا من هال سيتي، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، وشارك أساسيًا بقميص المنتخب الإنجليزي في منافسات كأس العالم 2018 بالأراضي الروسية.