الزمالك يعلن برنامجه للاستعداد لبطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على انتظام الفريق فى معسكر مبكر قبل مباراة ديكاداها الصومالي بـ48 ساعة، ويلتقي الفريق مع بطل الصومال يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري على ملعب بتروسبورت، بعدما نجح النادي الأبيض في الحصول على موافقة بطل الصومال في نقل مباراة الذهاب من جيبوتي للقاهرة.

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ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكره المغلق يوم الجمعة المقبل خاصة وأن طارق يحيي يرغب فى توفير جو من التركيز والهدوء للاعبين قبل مواجهة بطل الصومال.

وكان الزمالك قد حدد يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري موعدا لمباراة العودة أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بالقاهرة.

الجدير بالذكر أن طارق يحيى يتولى قيادة الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد في الفترة الحالية.