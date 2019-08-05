«فيفا» يهنئ الأهلي بالحصول على بطولة الدوري المصري

تلقى النادي الأهلي خطاب تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2018ـــ 2019.

ووجه إنفانتينو التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين على ما حققوه من إنجاز بالاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي.

وخص رئيس الاتحاد الدولي، مجلس إدارة النادي الأهلي بالتهنئة والشكر على دوره في نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز قيمة اللعبة التي توحد كل شعوب العالم.

وقال إنفانتينو في خطابه: سعدت بتتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري 2018-2019، ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع لبطولة الدوري على التوالي.

وهذا ـ بلا شك ـ نتيجة مجهود عمل شاق، وكل شخص مشترك يمكنه الفخر بهذا الإنجاز العظيم .. أكون شاكرا بتوصيل تهانينا للاعبين والمدير الفني والإدارة والجهاز الفني والطبي بأكمله، بالإضافة إلى جماهير النادي. وبالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي انتهز هذه الفرصة لأشكر النادي الأهلي واتحادكم على نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا كلنا جميعا. أتطلع لرؤيتكم قريبا. جياني إنفانتينو