برشلونة يعلن غياب ميسي للإصابة

عاني اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة في العضلة النعلية من الدرجة الأولى، ليتغيب عن السفر مع بعثة فريقه برشلونة إلى الولايات المتحدة.

وجاءت إصابة “البرغوث” خلال أول أيام تدريباته مع الفريق الكاتالوني استعداداً لموسم 2019-2020.

وقرر المدير الفني للفريق، إرنستو فالفيردي، الإبقاء على ميسي في برشلونة لإجراء عمليات التأهيل، إذ ستحتاج الإصابة إلى فترة تتراوح بين أسبوع إلى اثنين للتعافي.

وسيسافر برشلونة إلى ميامي لخوض مباراتين وديتين أمام نابولي الإيطالي.

وقد يغيب ميسي، هداف “الليغا” ودوري الأبطال الموسم الماضي، بهذا الشكل عن أولى مباريات برشلونة الرسمية في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس في 16 أغسطس (آب) الجاري.