لجنة وزارة الرياضة تعاين إنشاء مدينه شبابية وبيت شباب بمحافظة السويس

قامت اللجنة المشكلة بقرار وزاري رقم 144 لسنه 2019 ، من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بزيارة ميدانيه لمحافظه السويس لمعاينه الموقع الإنشائي لمدينه شبابيه وبيت شباب بالمحافظة. وتم معاينه أحداثيات الموقع وستقوم اللجنه بعترض تقريرها على الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة . الشباب والرياضة . وضم وفد وزارة الشباب أحمد عفيفي مدير عام المدن الشبابية وأشرف عثمان . رئيس جمعيه بيوت الشباب وسامح سعيد رئيس مجلس إداره مصر السياحه و محمد فريد. مدير عام الاداره الهندسيه وغيداء نائل - مدير عام المنشآت، وسعيد محمد السيد - مدير مديريه الشباب والرياضة بالسويس ونرمين عمران الاداره المدن الشبابيه ، فى حضور الاستشارى المهندس محمد سليم . وغيداء نائل - مدير عام المنشآت، وسعيد محمد السيد - مدير مديريه الشباب والرياضة بالسويس ونرمين عمران الاداره المدن الشبابيه ، فى حضور الاستشارى المهندس محمد سليم . يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من أجل، تحقيق الأبعاد الاحتماعية، وخدمة الشباب وتحقيق فائض استثماري دون تحميل أي أعباء مالية على الدولة.

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