ماركوس راشفورد يرحب بقدوم هاري ماجواير

رحب المهاجم الشاب ماركوس راشفورد نجم مانشستر يوناتيد الإنجليزي، بلاعب الشياطين الحمر الجديد هاري ماجواير، الذي انضم حديثًا إلى الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية. ونشر راشفورد عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعة بهارى ماجواير، بقميص منتخب إنجلترا، وعلق قائلًا" مرحب بك في مانشستر هاري". واعلن مانشستر يونايتد اليوم الإثنين عن تعاقده مع ماجواير في صفقة بلغت قيمتها حوالي 80 مليون جنية إسترليني، كأغلى مدافع في العالم. ولعب ماجواير رفقة الثعالب الموسم الماضي بالدورى الإنجليزي 31 مباراة، واستطاع أن يسجل ثلاثة أهداف.

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