رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أسامة العزب

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع أسامة العزب ظهير أيمن وادى دجلة لمدة موسمين. وجاءت صفقة العزب بناء رغبة من طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى الذى طالب بضرورة التعاقد معه نظرًا للخبرات التى حصل عليها اللاعب من اللعب فى الدورى الممتاز خلال الفترات الماضية. اللاعب من اللعب فى الدورى الممتاز خلال الفترات الماضية. ويواصل الاتحاد السكندري تدعيم صفوف للمنافسة الموسم الجديد قبل انطلاق بطولة كأس محمد الخامس وخوض منافسات نصف نهائي كأس مصر.

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