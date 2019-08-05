يرغب الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بدخول مجلس إدارة القلعة الصفراء في مفاوضات مع إدارة نادى الزمالك من أجل الاستعانةبخدمات بهاء مجدى الظهير الأيسر السابق للدراويش من أجل العودة للفريق .
وكان الإسماعيلى قد ضم خلالموسم الانتقالات الصيفية الجاري 7 لاعبين لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
جدير بالذكر أن بهاء مجدى خاص ٩٦ مباراة مع الإسماعيلى فى البطولات المحلية منها ٨ مباريات بمسابقة كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يكثف جهوده لضم نجم الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.