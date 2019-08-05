الإسماعيلي يكثف جهوده لضم نجم الزمالك

يرغب الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بدخول مجلس إدارة القلعة الصفراء في مفاوضات مع إدارة نادى الزمالك من أجل الاستعانة بخدمات بهاء مجدى الظهير الأيسر السابق للدراويش من أجل العودة للفريق . بخدمات بهاء مجدى الظهير الأيسر السابق للدراويش من أجل العودة للفريق . وكان الإسماعيلى قد ضم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري 7 لاعبين لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. موسم الانتقالات الصيفية الجاري 7 لاعبين لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. جدير بالذكر أن بهاء مجدى خاص ٩٦ مباراة مع الإسماعيلى فى البطولات المحلية منها ٨ مباريات بمسابقة كأس مصر.

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