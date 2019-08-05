ليفربول يتعاقد مع حارس وست هام يونايتد

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الإسباني أدريان حارس مرمى وست هام يونايتد، وذلك لتعويض رحيل سيمون منيوليه، الذي غادر إلى كلوب بروج البلجيكي.
ونشرت صفحة الريدز الرسمية على "تويتر" صورة حارس الفريق الجديد، وأرفقت معها بعضًا من تصريحاته.
وعلق يورجن كلوب المدير الفني
وصرح أدريان لموقع ليفربول الرسمي " أنا سعيد للغاية للانضمام إلى الفريق، وأتمنى أن أعطى كل ما لدي، أنا شخص طموح، لقد أتيت إلى هنا للمنافسة على كل البطولات وللفوز بكل شيء، أنا أتطلع للعب مباراتي الأولى على الأنفيلد".
وانتقل الحارس الإسباني إلى وست هام عام 2013 ولعب 150 مباراة بقميص"الهامرز".
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