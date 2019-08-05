وزير الرياضة يشهد اللقاء التقييمي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات اللقاء التقييمي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي مرحلة تصعيد الناشئين إلى مراكز الواعدين، بحضور ٤٦٠ لاعبا ولاعبة من ٢١ محافظة في رياضتي المصارعة ورفع الأثقال خلال الفترة من ٣ إلى ٧ أغسطس الجاري وذلك بالمجمع التعليمي بمدينة الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار الرؤية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف وانتقاء أفضل العناصر الموهوبة والمميزة بدنياً ومهارياً بطرق علمية حديثة ورعايتهم وفق مراكز تخصصية لألعاب المشروع والإعمار السنية للموهوبين.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي يعد أهم المشروعات القومية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف أجيال موهوبة رياضياً ، ورعايتهم وتطوير قدراتهم وفقاً للأرقام العالمية في كل لعبة من ألعاب المشروع، مشيراً إلى أن القيادة السياسية للدولة تولى اهتماما وعناية خاصة بانتقاء المواهب الرياضية لرفع اسم مصر على منصات التتويج العالمية في مختلف الألعاب الرياضية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مشروع الموهبة

والبطل الاوليمبي مشروع مستقبل وأمل مصر في أولمبياد ٢٠٢٤ و٢٠٢٨ مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في دعم المشروع بكافة إمكاناتها وطاقاتها .

وأثنى وزير الشباب والرياضة على المستوى المتميز لجميع لاعبى المشروع وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق المستقبل .

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يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي ينقسم لخمس مراحل " مراكز الناشئين -مراكز الواعدين- مراكز أبطال واعدين - النخبة- البطل الاوليمبي " في ٧ ألعاب فردية " المصارعة ، والملاكمة، والجودو ، ورفع الأثقال ،والتايكوندو ، ألعاب القوى ، تنس الطاولة " ، ٢ لعبة جماعية " كرة اليد ، كرة السلة ".