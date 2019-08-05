أعرب السيراليوني برنس باري المنضم حديثا إلى صفوف المقاولون العرب عن سعادته بالانضمام للفريق.
وقال باري في تصريحاته للوفد: " أحب النادي هو ناد محترف، ولديه جهاز فني جيد، كما أن النادي يدعم الفريق ولديه طموح جيد، ويحفز اللاعبين ".
وأشاد بعماد النحاس المدير الفنى للفريق ووصفه انه مدرب لديه الكثير من الخبرة.
وأشار اللاعب صاحب ال٢١ عامًا انه يتطلع إلى أن يكون لاعب أفضل في المستقبل، قائلا: "أتطلع إلى ان أكون أفضل لاعب فيالفريق، وألعب بشكل جيدًا جدًا مع فريقي، ونحاول الفوز بالدوري لما لا، كما أتطلع لرؤية زملائي بالفريق، انا متحمس للغاية للعب مع المقاولون العرب".
ووقع نادي المقاولون العرب مع المهاجم السيراليوني برنس باري منذ أيام، بعقد لمدة ٣ سنوات، تعويضًا رحيل مهاجم الفريق أحمد علي الذي رحل لنادي بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر محترف المقاولون لـ "الوفد" : محتمس للعب مع الفريق ونسعى للفوز بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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