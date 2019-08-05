أياكس امستردام يقيد فان دي بيك في قائمته الأوروبية

قيد فريق أياكس أمسترادم الهولندي بإضافة إسم متوسط الميدان فان دي بيك إلى قائمته الأوروبية، استعدادًا لملاقاة باوك اليوناني في تصفيات دورى أبطال أوروبا، مما جعل هناك الكثير من التكهنات حول إمكانية إنضمامه لريال مدريد، في الموسم المقبل.

وأعلن تين هاج المدير الفني للفريق الهولندي عن قائمة فريقة المتجهة لليونان وشهدت تواجد فان دي بيك، الذي ربطت الكثير من الصحف الإسبانية على رأسها "ماركا" اقتراب انتقاله إلى الملكي في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يلعب فدي بيك

أمام باوك، على الرغم من محاولة ريال مدريد لضمه، وتصريحات اللاعب الذي أكد فيها بوجود مفاوضات مع الملكي في الفترة الماضية.

ويعد اللاعب الهولندي الهدف الرئيسي لريال مدريد من أجل تدعيم خط وسط فريقه في الفترة المقبلة، وذلك بسبب الأداء القوي الذي قدمة رفقة فريقة بدورى الأبطال في الموسم الماضي.