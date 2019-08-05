نجم إنتر ميلان ينتقل إلى نادي كالياري

أعلن نادى كاليارى الإيطالى عن التعاقد مع النجم البلجيكى راجا ناينجولان قدمًا من أنتر ميلان لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ونشر أنتر ميلان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأن لاعب الوسط راجا ناينجولان انتقل إلى كاليارى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة حتى صيف 2020. الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأن لاعب الوسط راجا ناينجولان انتقل إلى كاليارى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة حتى صيف 2020. بدأ اللاعب صاحب ال 31 عامًا مسيراته مع نادى بياتشينزا عام 2006 لينتقل إلى كاليارى عام 2014 ثم إلى روما الإيطالى عام 2014 على سبيل الإعارة منه إلى أنتر ميلان عام 2018.

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