فرق الناشئين بالمقاولون العرب يبدأ الاستعداد لبطولة الجمهورية

غادر، اليوم الاثنين، فريقا المقاولون العرب لمواليد 2001و 2004، القاهرة، متجهين إلى الإسكندرية من أجل بدء المعسكرات الخارجية استعدادًا لبطولة الجمهورية.

اجتمع محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون، صباح اليوم، مع لاعبي الفريقين، قبل المغادرة إلى معسكرهم، وأكد الالتزام واحترام الأوامر المطالبين بتنفيذها أثناء فترة المعسكر وبذل

الجهد والعطاء خلال المباريات الودية خلال المعسكر قبل بداية مباريات البطولة.

الجدير بالذكر أن عبدالعزيز مصطفى يقود فريق 2001 ، ومعه محمد فوزى مدرب وأيمن هريدى مدرب حراس مرمى وسعيد صابر ادارى وتامر عادل مدرب تأهيل إصابات

ملاعب وأحمد طنطاوى طنطاوى مدرب أحمال.

يقود فريق مواليد 2004، محمود الشيمى مدير فنى، وطلعت حسن مدرب وحازم فرج مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى ومصطفى أحمد مدرب تأهيل اصابات ملاعب، وكريم مجدي مدرب احمال، تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.