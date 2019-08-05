رياضة | الاهلي يستقر على إستمرار زكريا بالموسم الجديد

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على استمرار مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.

ويأتي قرار الإدارة بناءا على توصية من الجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني ولجنة التخطيط، للاستفادة من خدمات اللاعب محليا.

وكان زكريا تم استبعاده من القائمة الإفريقية الأولى، والتي تستعد لمواجهة "إطلع برة" الجنوب سوداني، مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وغرم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق لاعبه، بعدما قام الأخير بنشر هجوما على الجهاز الفني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب الاستبعاد الإفريقي.