رياضة | أياكس يستدعي دي بيك لدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يستدعي دي بيك لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعى المدير الفني لأياكس إريك تين هاج، لاعب الفريق فان دي بيك لمواجهة باوك سالونيكا اليوناني في ذهاب الدور التمهيدي الثالث المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وصرح الشاب الهولندي أن نادي ريال مدريد يرجب في الحصول على خدماته عقب محادثات مع وكيله والمفاوضات بين الناديين.

وقد شارك في مباراة أياكس الأولى في الدوري الهولندي السبت الماضي، حيث سجل هدفا وساعد في تسجيل الهدف الثاني لفريقه لتحقيق التعادل أمام فيتيسه.

وفي حال إتمام الصفقة لريال مدريد لن تؤثر مشاركة فان دي بيك مع أياكس في الأدوار المؤهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، التي ستجري قرعتها في 29 من أغسطس المقبل، على مشاركته مع النادي الملكي في البطولة الأوروبية.