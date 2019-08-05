رياضة | عاجل.. ليفربول يتعاقد مع لاعب عمره 32 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يتعاقد مع لاعب عمره 32 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الإسباني أدريان سان ميجيل حارس مرمى وست هام الإنجليزي سابقًا في صفقة انتقال حر بعد رحيل مينيوليه إلى بروج البلجيكي.

وتعاقد ليفربول مع أدريان ليكون الحارس الثاني إلى جوار البرازيلي أليسون بيكر حارس المرمى الأساسي لبطل دوري أبطال أوروبا.

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وانتهى تعاقد أدريان صاحب الـ32 عامًا مع وست هام بنهاية الموسم المنتهي، وبينما كان في طريقه للانضمام لصفوف بلد الوليد الإسباني، جاء عرض ليفربول في وقت متأخر، ليوافق عليه.