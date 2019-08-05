رياضة | ميسي يغازل جماهير برشلونة بعد الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يغازل جماهير برشلونة بعد الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على توجيه رسالة إلى الجماهير عقب تعرضه لإصابة في الساق اليمنى ستحرمه من المشاركة في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر ميسي عبر حسابه على موقع إنستجرام، صورة له خلال مران وكتب "نلتقي قريبا".

Advertisements

وقال ميسي: "أردت أن أبدأ، لكن بكل أسف تعرضت لإصابة في أول مران سيجعلني أبتعد عن الملاعب لوقت قصير.. أشكركم على رسائلكم الودودة، كنت أرغب أن أكون مع الفريق ومع المشجعين الذين يساندونا في الولايات المتحدة وهذه المرة لن يكون ممكنا، لكننا سنلتقي قريبا".

وسيبدأ ميسي، فترة التأهيل للتعافي من الإصابة على الفور داخل منشآت الفريق الكتالوني، ليحاول اللحاق بأولى مباريات الموسم الجديد في الليجا أمام أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس.