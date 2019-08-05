رياضة | 14 مباراة نارية تنتظر كبار الأندية السعودية في أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 14 مباراة نارية تنتظر كبار الأندية السعودية في أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





تشهد مباريات كبار الأندية بالدوري السعودي للمحترفين، العديد من المواجهات النارية، في شهر أغسطس الجاري، سواء على مستوى المشاركات المحلية في الدوري أو القارية في دوري أبطال آسيا.

ويأتي من ضمن المواجهات المنتظرة كلاسيكو سعودي بين الأهلي والهلال، ومباريات قوية بين الفتح والنصر، والاتحاد والتعاون.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي” مواعيد مباريات كبار الأندية السعودية في شهر أغسطس الجاري كالتالي:

- الاتحاد السعودي x ذوب آهن أصفهان الإيراني، دوري أبطال آسيا، يوم 5 اغسطس 2019.



- النصر السعودي x الوحدة الإماراتي، دوري أبطال آسيا، يوم 5 أغسطس 2019.



- الأهلي السعودي x الهلال السعودي، دوري ابطال آسيا، يوم 6 أغسطس 2019.

- ذوب آهن أصفهان الإيراني x الاتحاد السعودي، دوري أبطال آسيا، يوم 12 اغسطس 2019.



- الوحدة الإماراتي x النصر السعودي، دوري أبطال آسيا، يوم 12 اغسطس 2019.

-الهلال السعودي x الأهلي السعودي، دوري أبطال آسيا، يوم 13 اغسطس 2019.

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- النصر x ضمك، الدوري السعودي، يوم 22 أغسطس 2019.



- الأهلي x العدالة، الدوري السعودي، يوم 22 أغسطس 2019.



- الهلال x أبها، الدوري السعودي، يوم 23 أغسطس 2019.



- الاتحاد x الرائد، الدوري السعودي، يوم 23 أغسطس 2019.

-الفتح x النصر، الدوري السعودي، يوم 30 أغسطس 2019.



- الاتفاق x الأهلي، الدوري السعودي، يوم 31 أغسطس 2019.



- الرائد x الهلال، الدوري السعودي، يوم 31 أغسطس 2019.



- الاتحاد x التعاون، الدوري السعودي، يوم 31 أغسطس 2019.14 مباراة نارية تنتظر كبار الأندية السعودية في أغسطس.

