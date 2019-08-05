رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة النصر أمام الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة النصر أمام الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الكرة بنادي النصر نادي الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويضم التشكيل المتوقع للنصر أمام الوحدة ما يلي:- حراسة المرمى: براد جونز Advertisements الدفاع: عبد الرحمن العبيد، مايكون، عمر هوساوي، سلطان الغنام خط الارتكاز: عبد الرحمن الدوسري، عبد الله الخيبري الوسط: حمد ال منصور، فهد الجميعة، جوليانو الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

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