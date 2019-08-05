رياضة | بيراميدز يكثف تدريباته استعدادا للكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكثف تدريباته استعدادا للكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، تدريباته صباح اليوم تحت قيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، استعدادا للكونفدرالية الإفريقية.

وحرص ديسابر، على رفع معدل اللياقة البدنية الخاصة باللاعبين، ووضع برنامج خاص للصفقات الجديدة والتي انضمت خلال الانتقالات الجارية، قبل أن يختتم المران بتقسيمة بين اللاعبين.

كما خاض حراس المرمى مرانا شاقا، وتنفيذ بعض التعليمات الخاصة، والتي شارك فيها جميع الحراس قبل المشاركة في التقسيمة الختامية.