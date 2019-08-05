رياضة | الإتحاد السكندري يضم أسامه العزب ظهير أيسر وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإتحاد السكندري يضم أسامه العزب ظهير أيسر وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في الحصول على توقيع أسامه العزب ظهير أيسر وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله اليوم لمدة موسمين مقبلين، في حضور رئيس النادي وطلعت يوسف المديرالفني، والذي تمسك بالتعاقد مع اللاعب للاستفادة بخبراته بالموسم الجديد.

ويخوض الفريق معسكرا مغلقا حاليا ببرج العرب بالإسكندرية، يتخلله مباريات ودية متدرجة المستوى، استعدادا للموسم الجديد والمشاركة في بطولة محمد الخامس للأندية أبطال العرب.