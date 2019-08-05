رياضة | بشرى سارة لأستون فيلا وتريزيجيه أمام توتنهام

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كشف دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا المحترف به محمود حسن تريزيجيه عن أن الثلاثي أنور الغازي وإزري كونسا وجيد ستير سيكونون جاهزون لمباراة توتنهام يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي
وأوضح دين سميث لموقع أستون فيلا الرسمي أن الثلاثي سيشاركون في التدريب نهاية الأسبوع استعدادًا لمباراة توتنهام.
كان تريزيجيه قد شارك مع أستون فيلا ضد لايبزيج الألماني في مباراة ودية وصنع هدفًا في الفوز بنتيجة 3-1.