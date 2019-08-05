رياضة | بشرى سارة لأستون فيلا وتريزيجيه أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لأستون فيلا وتريزيجيه أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا المحترف به محمود حسن تريزيجيه عن أن الثلاثي أنور الغازي وإزري كونسا وجيد ستير سيكونون جاهزون لمباراة توتنهام يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

وأوضح دين سميث لموقع أستون فيلا الرسمي أن الثلاثي سيشاركون في التدريب نهاية الأسبوع استعدادًا لمباراة توتنهام.

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كان تريزيجيه قد شارك مع أستون فيلا ضد لايبزيج الألماني في مباراة ودية وصنع هدفًا في الفوز بنتيجة 3-1.