رياضة | بيراميدز يطلب من السفارة شرائط النجم الكونغولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يطلب من السفارة شرائط النجم الكونغولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، مع السفارة المصرية بدولة الكونغو برازفيل، لنقل كل ما يتعلق بفريق النجم الكونغولي الذي يواجهه بالكونفيدرالية.

وطالب مسؤولو بيراميدز السفارة، بتوفير عدة شرائط فيديو لمباريات الفريق، وتعريف أهم نقاط القوة والضعف لديهم قبل المواجهة المرتقبة بينهما في بداية المشوار الإفريقي.

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ويسعى الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز لمعرفة نقاط الضعف والقوة للمنافس، لتحديد طريقة اللعب وتخطي أول عقبة في تاريخ الفريق الإفريقي.

ويلتقي بيراميدز مع النجم الكونغولي، يوم 9 أغسطس الجاري على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية.