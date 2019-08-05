رياضة | عاجل.. الأمن يسمح بزيادة عدد جماهير الأهلي أمام "اطلع بره"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأمن يسمح بزيادة عدد جماهير الأهلي أمام "اطلع بره" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان على ملعب برج العرب يوم 11 أغسطس الجارى فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد خطوة حضور 10 آلاف مشجع مشجعة للنادي الأهلي خاصة أن العدد كان أقل في مباريات دوري أبطال إفريقيا خلال الأدوار التمهيدية في الموسم الماضي وهو ما يعكس إمكانية حضور الجماهير في مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري.

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ووجه الأهلي الشكر لوزارة الداخلية لموافقتها على عودة الجمهور للمدرجات في مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان.