رياضة | مذبحة في الأهلي بالاستغناء عن 14 لاعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة في الأهلي بالاستغناء عن 14 لاعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة الفريق المحلية للموسم الجديد والتي ستخلو من 14 لاعبًا على الأقل ما بين راحلين على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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واستبعد مارتن لاسارتي اللاعبين محمد نجيب وأحمد علاء ومحمود الجزار وباسم علي وحسين السيد وهشام محمد وأكرم توفيق ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا وناصر ماهر وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان.

وانتقل عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي بينما أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق إلى فريق الجونة.