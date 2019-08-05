رياضة | شوبير يقترح إقامة السوبر المصري على طريقة "الدرع الخيرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يقترح إقامة السوبر المصري على طريقة "الدرع الخيرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الإعلامي أحمد شوبير مقترحا بأن يكون كأس السوبر المصري المقبل بنظام الدرع الخيرية في إنجلترا وأن يخصص دخل المباراة للجمعيات الخيرية.

وقال شوبير عبر برنامج "مع شوبير" عبر أثير "أون سبورت إف إم" صباح اليوم أن الوقت لايزال موجودا لتنفيذ الفكرة وأن يكون كل عام يخصص دخل المباراة بالكامل لجهة خيرية معينة مثلما يحدث في الدرع الخيرية بإنجلترا.