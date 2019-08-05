رياضة | الصفقة التي بكى عليها بيب جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة التي بكى عليها بيب جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي خصمه مانشستر يونايتد على التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وقال بيب جوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس": "ماجواير لاعب ممتاز من الدرجة الأولى.. كنا مهتمين به، لكننا لم نتمكن من تحمل تكاليف الصفقة.. إنه لاعب دولي ممتاز، وقدم مستوى لا يصدق في كأس العالم".

وأضاف بيب جوارديولا: "هاري ماجواير قوي في ألعاب الهواء، جيد بالكرة والالتحامات، وسريع للغاية ولديه كل الصفات.. تهانينا على هذه الصفقة".