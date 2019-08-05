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رياضة | أغلى مدافع في العالم.. مانشستر يونايتد يضم هاري ماجواير رسميا

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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد أن اجتاز الكشف الطبي اليوم.

 

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ويصبح هاري ماجواير أغلى مدافع في التاريخ بالتعاقد معه مقابل 80 مليون جنيه إسترليني متخطيًا الهولندي فيرجيل فان ديك الذي انتقل لصفوف قادماً من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

 

وأشارت سكاي سبورتس إلى أن ماجواير تواجد في مانشستر في عطلة نهاية الأسبوع، لاستكمال التفاصيل النهائية حول انضمامه لليونايتد، كما التقى بسولسكاير، المدير الفني واللاعبين، بمقر تدريبات الشياطين الحمر.

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