رياضة | أغلى مدافع في العالم.. مانشستر يونايتد يضم هاري ماجواير رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أغلى مدافع في العالم.. مانشستر يونايتد يضم هاري ماجواير رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد أن اجتاز الكشف الطبي اليوم.
ويصبح هاري ماجواير أغلى مدافع في التاريخ بالتعاقد معه مقابل 80 مليون جنيه إسترليني متخطيًا الهولندي فيرجيل فان ديك الذي انتقل لصفوف ليفربول قادماً من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.
وأشارت سكاي سبورتس إلى أن ماجواير تواجد في مانشستر في عطلة نهاية الأسبوع، لاستكمال التفاصيل النهائية حول انضمامه لليونايتد، كما التقى بسولسكاير، المدير الفني واللاعبين، بمقر تدريبات الشياطين الحمر.