رياضة | الزمالك يحدد موعد مباراة ديكاداها ببتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد موعد مباراة ديكاداها ببتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك يوم ٢٣ أغسطس الجاري لإقامة مباراة الأبيض أمام ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويستضيف استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس مباراة الزمالك وديكاداها بعد توصل الفريقين لخوض المبارتين بالقاهرة، نظرا للظروف الأمنية في الصومال

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي في مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل على نفس الملعب، حيث يبدأ الفارس الابيض مشواره الإفريقي بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.