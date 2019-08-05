انت الان تتابع مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع المدافع هاري ماغواير لستة أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المدافع هاري ماغواير

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الإثنين تعاقده مع مدافع ليستر سيتي ومنتخب إنكلترا هاري ماغواير، في صفقة قدرت التقارير الصحافية قيمتها بـ80 مليون جنيه استرليني (97 مليون دولار)، ما يجعل منه أغلى مدافع في العالم.

وتفوق الكلفة المقدرة لصفقة ماغواير (26 عاما)، الرقم القياسي السابق لانتقال مدافع، والبالغ 75 مليون جنيه استرليني، دفعها ليفربول لضم الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثمبتون في كانون الثاني/يناير 2018.

وأورد مانشستر في بيان على موقعه الالكتروني "يعرب مانشستر يونايتد عن سعادته لتأكيد الحصول على توقيع هاري ماغوير من ليستر سيتي"، موضحا أنه وقع "عقدا لمدة ستة أعوام مع خيار تمديده لسنة إضافية".

أما ماغواير (26 عاما) فقال "عندما يطرق مانشستر يونايتد بابك، فهذه فرصة مدهشة".

وأضاف "انا مغتبط لكوني وقعت مع هذا النادي العظيم"، متابعا "من خلال محادثاتي مع المدرب (النروجي أولي غونار سولسكاير) انا متحمس للرؤية والمخططات الموضوعة للفريق. من الواضح أن أولي يقوم ببناء فريق من أجل الفوز بالألقاب".

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واعتبر سولكاير بأن ماغوير هو "أحد أفضل من يشغل مركز قلب الدفاع اليوم وأنا سعيد لنجاحنا في الحصول على توقيعه. انه لاعب يجيد قراءة اللعب جيدا ويتمتع بحضور طاغٍ على أرض الملعب وقدرة على المحافظة على الهدوء وسط الضغوطات".

وأضاف "يتمتع بشخصية رائعة وهو إضافة ممتازة للنادي".

ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن ليستر أشار في بيان الى أنه أبرم "صفقة قياسية" (بالنسبة إليه) لانتقال المدافع الدولي من ملعب كينغ باور ستاديوم الى أولد ترافورد.

لكن العديد من التقارير الصحافية الإنكليزية، مثل هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" وشبكة "سكاي"، أشارت الى ان قيمة الصفقة بلغت 80 مليون جنيه، ما يجعل ماغواير بالتالي أغلى مدافع في تاريخ اللعبة.

وانضم ماغواير الى صفوف ليستر قبل عامين قادما من هال سيتي وخاض معه 76 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف. كما شارك مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 وساهم باحتلاله المركز الرابع.