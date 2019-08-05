شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: لم أشعر بالغربة في المقاصة.. وميدو مدرب كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد إبراهيم، لاعب وسط الزمالك السابق والمقاصة الحالي، إنه لقي استقبالاً حافلاً في أول يوم بمعسكر فريقه الجديد بالإسكندرية، خاصة من جانب زملائه السابقين في الزمالك هاني سعيد وحسني فتحي وصلاح ريكو.

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وأضاف لاعب المقاصة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أنه يعرف معظم اللاعبين، خاصة من لعبوا في الزمالك، مضيفاً: «لم أشعر أنني غريب في النادي، وشعرت أنني أتواجد به منذ سنين ماضية».

وأشار محمد إبراهيم إلى أنه يتمني أن يكون الحب بين اللاعبين سبباً في تتويج المقاصة بالبطولات، والمقاصة فريق كبير، ولديه جمهور عريض.

وأكد محمد إبراهيم، لاعب وسط الفريق، أن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني، من أفضل المدربين المتواجدين بالدوري المصري، ولديه فكر تدريبي مميز، وتواجده مع الفريق مكسب كبير، بما يمتلكه من قدرات وإمكانيات، وخوضه تجارب متعددة خلال المرحلة الماضية.